«Она уже догадывалась о заболевании»: раскрыты детали последнего появления Анастасии Заворотнюк на публике

Скончавшаяся от рака Анастасия Заворотнюк догадывалась о своем заболевании во время последнего появления на публике. Несмотря на страшные предчувствия, актриса сохраняла позитивный настрой. Об этом в беседе с The Voice рассказала Анфиса Чехова.

В 2019 году звезда сериала «Моя прекрасная няня» в последний раз появилась на публике в Ереване на открытии ювелирного бутика. В тот день вместе с Анастасией Заворотнюк на мероприятии была и Анфиса Чехова. Телеведущая, которая одна из последних общалась с актрисой в публичном пространстве, поделилась подробностями той встречи.

Артистка не скрывает: они с Анастасией Заворотнюк не были близкими подругами. По словам Анфисы Чеховой, актриса была открытой, но всегда «держала дистанцию» в общении. Телеведущая не подозревала, что коллега серьезно больна, когда они были в Армении. Когда же Анфиса Чехова предложила помощь, то поняла, что артистка не примет ее.

«Я ей написала, предложила какую-то помощь, но Настя очень сухо ответила. <…> Люди, сталкиваясь с такой тяжелой болезнью, хотят быть именно с близкими. <…> Я никак не навязывала свое общение. Просто молча следила и ждала улучшений», — поделилась знаменитость.

Анфиса Чехова призналась, что запомнила последнюю встречу с Анастасией Заворотнюк на всю жизнь. Телеведущая обратила внимание на то, что актриса была сильной и улыбалась, зная о своей болезни.

«Она уже, наверное, догадывалась о своем заболевании, все равно смеялась, шутила. Она всегда была таким лучиком света», — заявила Анфиса Чехова.

Напомним, Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 29 мая 2024 года после продолжительной болезни, ей было 53 года. В 2019 году артистке диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга.

Ранее мы писали о том, что друг Анастасии Заворотнюк вспомнил о решении актрисы отказаться от публичной жизни: «После этих слов я плакал».