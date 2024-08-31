«Она устала»: вернется ли на сцену 87-летняя певица Эдита Пьеха

С начала пандемии коронавируса Эдита Пьеха перестала появляться на сцене и выходить в свет. Знаменитую бабушку регулярно навещают дочь и внуки. Стас Пьеха рассказал, что народная артистка СССР очень устала от концертной деятельности.

31 июля знаменитости исполнилось 87 лет. Еще с 90-х Пьеха живет в дачном поселком под Санкт-Петербургом. Участок в живописном сосновом лесу артистке предоставило в бессрочную аренду местное лесничество. На его территории есть даже специальное помещение, в котором хранятся награды и костюмы певицы.

По словам внука звезды, со здоровьем у нее все хорошо, несмотря на тревожные слухи. Артистка наслаждается уединением и природой.

Стас Пьеха надеется, что бабушка когда-нибудь выйдет на сцену. Но она об этом даже не думает: сказывается усталость за 60 лет концертной деятельности.

«Но тут решение только за ней. Ей не хочется. Она устала, потому что больше 60 лет была на сцене», — цитирует Пьеху mk.ru.

Ранее продюсер Сергей Перман заявил, что Эдита Пьеха не выходила на сцену без шампанского. Он признался, что «каждый раз перед выходом на сцену наливал ей бокал».