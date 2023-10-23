«Она ушла»: коллега Казючиц прокомментировала скандал со спектаклем и ссорами

Коллега ведущей шоу «ДНК» Анны Казючиц прокомментировала информацию о том, что девушку выгнали со скандалом из спектакля «Вот и свела судьба нас». По словам Анны Даньковой, на самом деле Казючиц приняла решение уйти сама и ни с кем не ссорилась. Об этом она сообщила в беседе с телеканалом «360».

СМИ писали о том, что телеведущая оскорбляла артистов и ругалась с ними. В итоге ее попросили уйти из спектакля. Но актриса Данькова говорит, что никакого скандала не было. Правда, Анна действительно не появится в спектакле.

«Она ушла, но ее никто не выгонял. Это было ее решение», – рассказала коллега знаменитости.

Актриса отметила, что у Казючиц не было конфликтов с другими артистами. Она отыграла последний спектакль и ушла. Но о причинах такого решения девушка не знает.

«Никто не выгонял, у меня такая информация. Мы с ней отыграли последний спектакль и все. <…> Лично у меня с Аней всегда были хорошие отношения. Что случилось, мне неизвестно», — добавила Данькова.

Ранее мы писали о том, с чего началась вся эта история с ведущей шоу «ДНК» Анной Казючиц.