«Она унижала людей»: Наталья Бестемьянова раскритиковала Татьяну Тарасову

Бестемьянова раскритиковала Тарасову за унижения фигуристов на чемпионате России, об этом сообщает «Советский спорт».

По словам Натальи Бестемьяновой, вернувшаяся к комментированию на Первом канале Татьяна Тарасова зачастую очень сильно критикует спортсменов, которые допускают небольшие ошибки.

В том числе, фигуристка припомнила Тарасовой ее комментарии касательно Марии Талалайкиной. Напомним, тренер заявляла, что надо производить контрольные взвешивание перед выходом на пятитысячную публику.

«Татьяна Анатольевна много чего сегодня говорила. Татьяна Анатольевна сегодня оскорбляла и унижала людей, что никак не годится для ТВ. Это недопустимо», — объяснила Бестемьянова.

Наталья Бестемьянова также рассказала о том, что по ее мнению тройка фигуристок, занимающая призовые места после короткой программы чемпионата России, не поменяется по результатам произвольной программы.

Напомним, Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске. 23 декабря в 15:00 по московскому времени состоится произвольная программа одиночниц.

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