«Она умерла. Вопрос закрыт»: ожидающий третьего ребенка Павел Прилучный сообщил о смерти малышки

Уже несколько месяцев ходят слухи, что Павел Прилучный совсем скоро вновь станет отцом. По информации врача-гинеколога, к которому ходила его молодая жена Зепюр Брутян, актеры ожидают своего первенца. Однако актеры так и не подтвердили эту информацию, а сегодня звезда «Мажора» опечалил поклонников грустными новостями о смерти.

У Прилучного уже есть двое детей от бывшей супруги Агаты Муцениеце, но за время этого брака он стал еще «отцом» многим питомцам. Павел в принципе любит всех животных, но в особенности собак. На своей странице он даже писал, что они лучше людей. В доме актера всегда было много четвероногих друзей, и одним из первых и любимых для него была Валли, которую артисты приобрели еще до разлада в отношениях.

Однако в последнее время поклонники стали все реже видеть малышку на снимках Прилучного, а сам он никаких комментариев по этому поводу не давал. Сегодня один из пользователей решил поинтересоваться у актера, где сейчас находится Валли, и Павел, не сдерживая эмоций, сообщил грустную новость, что собаки больше нет в живых.

«Она умерла, отравили. Вопрос закрыт», - рассказал актер.

Фанаты, все время следившие за жизнью кумира, стали выражать сожаления в комментариях. Они даже не стали обращать внимания на излишнюю грубость ответа Прилучного, так как понимают, что он потерял друга, и ему от этого тяжело.

Ранее историк моды Александр Васильев заявил, что Павел Прилучный тратит баснословные суммы на Зепюр Брутян.