«Она убежала»: стало известно, что натворила жена Костомарова

Роман Костомаров в течение двух месяцев находится в больнице на лечении. Все это время рядом с ним сидит его жена Оксана Домнина.

Врачи позволяют только жене посещать палату Костомарова. Чтобы уйти от расспросов журналистов и любопытного персонала, Оксана даже маскируется — надевает форму медсестры.

В паре царит идиллия, хотя так было не всегда. Несколько лет назад, ещё до свадьбы, Оксана убежала от Костомарова к Владимиру Яглычу. Дело в том, что она с Романов встречалась 6 лет, но фигурист не делал девушке предложение.

Психолог Ольга Латынцева объяснила, что поступок считает правильным. Если девушке не делают предложение спустя полгода или год, нужно уходить.

«Она убежала, поняла, что он не может расслабиться. Он посмотрел-посмотрел, что никого вокруг нормального нет, и решил. Что имеем не храним, потерявши плачем», — заключила психолог.

Ранее мы писали, что Семенович раскрыла серьезный фактор, повлиявший на состояние Костомарова.