«Она у нас в сердцах»: дочь Началовой показала видео с мамой в день ее рождения

31 января Юлии Началовой могло бы исполниться 44 года. Певица ушла из жизни шесть лет назад, оставив дочь Веру. Наследница артистки почтила память матери в скорбный день.

Вере Алдониной было всего 12 лет, когда умерла мама. С тех пор воспитанием девочки занимались бабушка и дедушка, которые окружили внучку теплом и заботой. Но она все равно скорбит о матери и делится переживаниями с подписчиками в социальных сетях.

Дочь артистки поделилась видео в память о матери, которое сделал актер Андрей Леонов. В ролике собраны выступления Юлии, ее фотографии с Верой и родителями. От просмотренного на глаза наворачиваются слезы.

Поклонники семьи Началовой расстраиваются из-за смерти певицы, ушедшей из жизни в 38 лет. Они до сих пор не понимают, как это произошло.

«Очень и очень больно за нее. Такая молодая, красивая. Не верится до сих пор. Она у нас в сердцах»: «Красавица и талантливая. Светлая память», - пишут в комментариях под роликом.

Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года. Долгие годы исполнительница хита «Герой не моего романа» боролась с подагрой и системной красной волчанкой. По официальной версии, причиной смерти артистки стало заражение крови в сочетании с сердечной недостаточностью.

В прошлом году дочь знаменитости окончила школу и исполнила свою мечту, став студенткой ВГИКа. Наследнице Началовой всегда хотелось идти по стопам мамы — она уже активно выступает на сцене.