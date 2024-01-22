«Она три раза вдохнула и ушла»: заплаканная Наталья Штурм вспомнила последние минуты жизни матери

Для певицы Натальи Штурм год начался с личной трагедии. В новогодние праздники мама артистки умерла от сердечной недостаточности. 48-летняя исполнительница тяжело переживает уход родительницы и активно рассказывала о переживаниях в своем микроблоге.

Утрату певицы накануне обсудили в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ. Наталья, увидев последние кадры из жизни своей мамы Елены Константиновны, не смогла сдержать слез.

Многие были удивлены тем, что артистка снимала последние минуты жизни матери на видео. На одном из видео певице сообщают об остановке сердца родительницы. Звезда уверена: она поступила правильно, рассказав о личном своим подписчикам.

«Я абсолютно правильно сделала: чтобы я с этим жила, чтобы я видела, что сделала все для своей матери до последней секунды. Я ее кормила, гладила ее по ногам, когда она три раза вдохнула и ушла», — рассказала певица в эфире шоу.

В отношениях Натальи с ее мамой были определенные разногласия. Елена Константиновна негативно относилась к соцсетях, называя их «ярмаркой тщеславия». Женщина была недовольна и тем, как певица ведет быт. Но перед смертью она забыла все обиды и призналась, что всегда любила свою дочь.

Ранее Наталье Штурм пришлось оправдываться после обвинений в любовном привороте.