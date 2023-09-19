«Игра чужими чувствами»: психолог объяснила, почему внезапный брак Петрова обречен
Психолог Корендясева объяснила, почему внезапный брак Петрова не будет долгим .
© Из профиля Instagram* Петрова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
10 сентября 2023 года Александр Петров перестал быть холостяком. Актер сообщил радостную новость, сопроводив снимком из ЗАГСа. Его супругой оказалась не Стася Милославская, с которой он встречался последние годы. Избранницей Петрова стала 22-летняя Виктория. Молодые люди познакомились на улице. Спустя несколько встреч Александр сделал девушке предложение. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева рассказала, может ли внезапный брак артиста стать долгим и счастливым.
Проанализировав предыдущие отношения Петрова, эксперт пришла к выводу: его брак с Викторией может закончиться расставанием.
«Давайте обратимся к словам артиста: «Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС». Создается впечатление, что Александр не придает серьезного значения женитьбе, будто это — интересное приключение, нежели желание создать семью», — высказалась психолог.
Екатерина Корендясева
Психолог
В соцсети Петров рассказал, что его избранница далека от мира шоу-бизнеса, имеет высшее образование и родилась в полной семье. По мнению эксперта, в словах Александра есть желание подчеркнуть «правильность» жены для социума.
«Для чего подчеркивать наличие высшего образования и прекрасную семью девушки? Одна из гипотез — желание показать разницу между женой и бывшей девушкой. Напомню, что в сторону Стаси было много хейта от фанатов», — поделилась мнением Екатерина.
Екатерина Корендясева
Психолог
По данным СМИ, Милославская узнала о расставании с Петровым за несколько минут до появления его фото из ЗАГСа. Психолог считает, что подобным поступком актер показал желание сбежать от предыдущих отношений и неуважение к экс-возлюбленной.
Подводя итоги, эксперт пришла к выводу: Александр и Виктория смогут сохранить семью. Правда, для этого им придется работать над отношениями, укрепляя связь между собой. И помогут им в этом разговоры друг с другом, тактильность и совместный досуг.
«Может ли внезапный брак стать долгим и счастливым? Зависит от обоих партнеров. Конечно, у здоровых отношений есть этапы, которые паре надо пройти, прежде чем создавать семью, но в жизни бывает по-разному. Надеюсь, у молодоженов все сложится, и это — действительно любовь, а не игра чужими чувствами», — резюмировала эксперт.
Екатерина Корендясева
Психолог