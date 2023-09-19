«Игра чужими чувствами»: психолог объяснила, почему внезапный брак Петрова обречен

10 сентября 2023 года Александр Петров перестал быть холостяком. Актер сообщил радостную новость, сопроводив снимком из ЗАГСа. Его супругой оказалась не Стася Милославская, с которой он встречался последние годы. Избранницей Петрова стала 22-летняя Виктория. Молодые люди познакомились на улице. Спустя несколько встреч Александр сделал девушке предложение. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева рассказала, может ли внезапный брак артиста стать долгим и счастливым.

Проанализировав предыдущие отношения Петрова, эксперт пришла к выводу: его брак с Викторией может закончиться расставанием.