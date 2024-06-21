Певица Слава ответила на обвинения в алкоголизме

Певица Слава заявила, что в отпуске выпивает по бутылке пива каждый день. Об этом она рассказала в соцсетях.

Знаменитость решила ответить на слухи о том, что она слишком много пьет алкоголя в отпуске. Сейчас Слава отдыхает в Сочи вместе с сестрой. Певица записала видео, на котором рыгнула прямо в камеру.

«Вот какие мы молодцы! По полбутылки пивка, иногда по одной… пачка креветок на двоих — мы худеем. Мы молодцы! А говорят, что мы бухаем тут. Редиски!» — заявила она.

В комментариях пользователи обвинили звезду в бескультурье: «Какая она всё-таки быдловатая», «Как противно! Публичный человек, а такие отрыжки», «Это лицо шоу-бизнеса РФ».

В 2023 году Слава решила отказаться от алкоголя после череды скандалов, но позже заявила, что поправилась на семь килограммов и начала болеть, поэтому вновь стала употреблять алкогольные напитки.

Ранее мы писали о том, что певица Слава столкнулась с депрессией из-за неудачной пластики.