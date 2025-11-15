«Она такая и есть — свободная, раскованная»: Иосиф Пригожин раскрыл свое отношение к Лолите Милявской

Иосиф Пригожин раскрыл свое отношение к Лолите Милявской. В интервью «Радио 1» продюсер восхитился певицей и рассказал, в чем секрет ее популярности.

По мнению супруга певицы Валерии, сила Лолиты — в ее смелости и раскованности.

«Помните, у нее была афиша с названием „Мне столько-то, а кто даст?“ — вот она такая и есть — свободная, раскованная. Она яркая, я ей восхищаюсь. Мы, когда видимся, обнимаемся как родные люди», — отметил Иосиф Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что 62-летняя артистка по-прежнему остается активной и продолжает выступать. Именно в этом, как считает Иосиф Пригожин, заключается секрет ее успеха.

«Под лежачий камень вода не течет. Сколько будет работать Лолита, столько она и будет востребована. Она, как и Лариса Долина и Валерия, например, вне зависимости от своих цифр в паспорте продолжает вести активную жизнь. И это ее держит на пике популярности», — заявил продюсер.

Напомним, в карьере Лолиты были разные периоды. Так, в 2023 году исполнительница хита «На Титанике» оказалась в центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Певицу перестали звать на телевидение, а концерты начали массово отменять по России. У знаменитости также сорвался большой гастрольный тур, посвященный ее юбилею. Сама артистка назвала происходящее «организованной травлей» со стороны общественников, которых «не интересуют реальные проблемы».

