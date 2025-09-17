«Прямолинейный человек»: автор песни для Лолиты раскрыл подробности работы с ней

Автор песни «Ольга», исполненного певицей Лолитой, Ибрагим Аушев раскрыл подробности работы с ней. Предприниматель назвал артистку очень честной и прямолинейной.

Ибрагим посвятил композицию близкому человеку. Когда трек услышала Лолита, то была впечатлена. «Когда Лолита услышала ее впервые, она была глубоко тронута и уже через несколько недель исполнила её на юбилее моей компании. Лолита — очень честный и прямолинейный человек с отменным чувством юмора. Я благодарен ей за интерес к моему творчеству и веру в меня», - сказал Аушев.

Ибрагим говорит: свою главную песню еще не написал. Его любимый трек на данный момент – композиция «Жасмин», созданная для Прохора Шаляпина, на хит поступило много положительных отзывов.

«Кроме того, совсем недавно вышла песня Nani в исполнении ингушской певицы RozAli и грузинского музыканта Дато Кенчиашвили. Это мой первый международный музыкальный проект», - сказал Аушев.

Подробнее о его карьере, создании хитов для российской эстрады читайте в интервью на сайте «Страсти».