«Абсолютно адекватна»: Лев Лещенко рассказал правду о состоянии Александры Пахмутовой

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о состоянии композитора Александры Пахмутовой, которой 9 ноября исполнилось 94 года. Впервые за 67 лет она отмечает свой праздник без мужа, поэта Николая Добронравова.

«Она, надо отдать должное ее силе духа, держится неплохо», — сказал Лещенко в беседе с mk.ru.

По словам артиста, 25 октября было 40 дней, как ушел из жизни Николай Добронравов и Александра Николаевна очень переживает его смерть. При этом она не отказывается от выходов в свет. Так, Пахмутова посетила концерт в честь 105-летнего юбилея комсомола, где звучали ее песни.

«Я заходил к ней, чтобы пообщаться и поддержать, она была в неплохом настроении и держалась очень хорошо. Сегодня, я уверен, будет так же», - заверил Лещенко.

В ответ на фейки о якобы тяжелом состоянии Александры Пахмутовой певец еще раз подчеркнул, что легендарный композитор «абсолютно адекватна».

Ранее мы писали, что актер Станислав Садальский обратился к композитору Александре Пахмутовой в день ее рождения цитатой литературоведа Дмитрия Лихачева. Он назвал композитора «гением» и отметил скромность Пахмутовой, которая присуща «великим людям».