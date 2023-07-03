Она так решила: где на самом деле живет 71-летняя Ирина Аллегрова

71-летняя певица Ирина Аллегрова поселилась в Подмосковье. Она не участвует в баталиях коллег и хорошо себя чувствует.

О местонахождении артистки сообщил сайт Teleprogramma.pro.

Поклонники давно интересуются, куда пропала Аллегрова и чем занимается. На сцене ее не видно несколько лет.

Аллегрову давно не замечали среди участников концертов или гостей ток-шоу. Как пишет издание, она решила уйти на пенсию: артистка обосновала это тем, что устала.

При этом Аллегрова по-прежнему готова выступать на корпоративах. За одно выступление певица хочет получить, как минимум, 12 млн рублей. Такой ценник установлен, чтобы отсеять лишнее. Тем более, что выступив 1-2 раза, артистка сможет нормально жить в течение года.

Ранее Аллегрова рассказывала об укусе собаки. Огромное красное пятно виднелось на руке артистки во время выступления.