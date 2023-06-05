Многие обратили внимание на руку: Ирина Аллегрова стала жертвой нападения собаки

Певицу Ирину Аллегрову покусала собака. После нападения у артистки остался шрам на руке.

Об этом пишет сайт PROZVEZD. По информации издания, 71-летняя певица вышла в свет, но старалась не попасться на глаза журналистам.

В момент исполнения песни многие обратили внимание на руку артистки. На ней виднелось огромное красное пятно. Аллегрова призналась, что это след от укуса собственной собаки.

«Мы с ней игрались, она меня и укусила. Сильнее обычного», - поделилась исполнительница.

Помощь врачей не понадобилась певице – воспаление удалось снять. Обычно раны от укуса заживают не быстро – нужно примерно месяц.

Ранее мы писали, что Аллегрова стала вести закрытый образ жизни и буквально пропала. Подробности исчезновения раскрыл музыкант Александр Медведев (Шура – прим. Страсти»).