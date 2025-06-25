«Она - супермама!»: Наталья Бондарчук раскрыла отношение к невестке

75-летняя Наталья Бондарчук уже четырежды становилась бабушкой. У ее сына родились три дочери и один сын. Артистка восхищена, как невестка Юлия справляется с ролью многодетной мамы.

Сын дочери Сергея Бондарчука, композитор Иван Бурляев женат на Юлии. Супруги воспитывают дочек Анастасию, Полину, Веру и сына Никиту. Детьми в основном занимается невестка артистки — на ней держится вся семья.

«Она не просто мама, а супермама — как же она заботится о своих детях! Но и Ваня старается не отставать, понимает, что супруге надо помогать. Он без памяти влюблен в своих дочек», — рассказала Наталья «7Дней.ru».

Неизвестно, захотят ли связывать внуки Бондарчук жизнь с миром кино. Пока их главный приоритет — учеба в школе.

Невестка Натальи — выпускница музыкального факультета ГИТИСа. За плечами у нее работа в труппе «Геликон-оперы». Однако она оставила карьеру ради воспитания детей.

Первым мужем Бондарчук был кинооператор Элизбар Караваев. Вторым - народный артист России Игорь Бурляев, от которого Наталья родила сына Ивана и дочь Марию. Сейчас артистка живет с третьим супругом Игорем Днестрянским - он моложе ее на 14 лет.

Ранее сестра Федора Бондарчука рассказала про его сходство с 4-летним сыном от Паулины Андреевой.