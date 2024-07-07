«Она строила планы»: отец Жанны Фриске раскрыл подробности о начале болезни певицы

Отец певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году после двух лет борьбы с агрессивной опухолью мозга – глиобластомой, рассказал, что о прогрессирующей смертельной болезни никто долгое время не знал. По словам Владимира Фриске, у артистки не было шансов выжить.

«Я ее второго января провожал в Майами на роды. Она строила планы. Летом должна была ехать в Канаду. Там планировался большой проект с ее участием, длительные съемки почти на два года. А потом все это случилось», - вспомнил убитый горем отец в беседе с mk.ru.

Он признался, что во время лечения Жанны в США врач сразу сказал ему, что больше двух лет с таким диагнозом не живут.

«Только Настя Заворотнюк прожила почти шесть лет. Но за ней был хороший уход, ее оберегали от всех, от лишней информации. Не то что у нас… Вы же помните, как все это было», - отметил Фриске.

Он также предположил, что рак мозга в основном бывает у красивых, молодых женщин и добавил, что четыре человека из съемочной группы фильма «Ночной дозор», где играла Жанна, умерли от рака мозга.

Ранее Владимир Фриске рассказал, что торопил дочь с рождением внуков. При этом Владимир Фриске подчеркнул, что Жанна признавалась ему в отсутствии достойных мужчин рядом.