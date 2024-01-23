«Она старалась поддерживать красоту»: пластический хирург рассказал об огромных шрамах Бони до операции

Пластический хирург Виктории Бони, врач многих голливудских звезд Чиа Чи Као рассказал журналистам The Voice, что модель хотела изменить с помощью операций. Он обратил внимание на огромные шрамы знаменитости.

Так, по словам врача, Боня проходила процедуры, которые не помогали ей на самом деле, а, скорее, делали только хуже.

«Она старалась поддерживать красоту с помощью филлеров и прочих способов, которые не подтягивали лицо, а делали его более квадратным и маскулинным. Ей сделали темпоральную подтяжку бровей, которая не только была неэффективной, но и оставила ей огромные шрамы», — объяснил Као.

В дальнейшем Виктория планировала прибегнуть к лифтингу «Конский хвост» и ряду других хирургических вмешательств на лице. Результат, получившийся после ряда операций, удовлетворил модель, заявил Као.

Ранее Виктория Боня показала очередное преображение. Она не стала скрывать «устрашающую» внешность после новых инъекций.