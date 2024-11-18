«Она стала светлее, натуральнее»: кого звезда «Слова пацана» считает идеальной женщиной

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач заявил, что ему нравятся женщины с натуральной и естественной внешностью. О своих предпочтениях он рассказал в интервью стилисту Алеко Надиряну. При этом актер привел в пример Кайли Дженнер.

16-летний артист решил поделиться своим мнением по поводу качеств идеальной женщины. Леон убежден, что она должна быть естественной и натуральной.

При этом он упомянул модель и бизнес-леди Кайли Дженнер, которую часто критикуют за большое количество пластических операций. Но это не смутило парня. Он считает, что в отношениях с молодым актером Тимоти Шаламе она стала намного лучше.

«Кайли, когда начала встречаться с Тимоти Шаламе, для меня стала ближе к моему типажу. Она стала светлее, натуральнее», — признался Кемстач.

Напомним, что звезды скрывают свой роман, но часто попадают в объективы папарацци. Зарубежные СМИ пишут, что модель влюблена в актера и даже думает о совместном будущем. Но ходят слухи, что сам Тимоти не считает Дженнер единственной любовью и проявляет знаки внимания к другим девушкам.

Ранее мы писали о том, что 16-летний Леон Кемстач заговорил про воспитание детей. Он признался, что не будет сильно баловать наследников.