«Она специально была изготовлена под все мои пожелания»: Анастасия Волочкова назвала свой любимый автомобиль

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что один из любимых автомобилей ее автопарка — это жемчужный Maybach. Как пишет Teleprogramma.org, роскошную машину знаменитости подарил щедрый поклонник.

В беседе с журналистами бывшая прима-балерина Большого театра призналась в любви к «Майбаху». По словам Волочковой, немецкая иномарка сделана специально под ее нужды и является эксклюзивной в своем роде.

«Один из любимых автомобилей моего автопарка — это жемчужный Maybach, который мне подарил мой поклонник. Я очень люблю эту машину. Она специально была изготовлена под все мои пожелания», — рассказала Анастасия.

Сама артистка не передвигается за рулем. Волочкову возит личный водитель. В это время балерина занимается другими более важными делами.

Ранее Анастасия назвала цену за мероприятие с ее участием. Так, артистка готова выступить перед публикой за 300 тысяч рублей.