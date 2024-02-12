«Она создавала стиль»: Ксения Собчак показала, как выглядела в 21 год

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак приняла участие во флешмобе «Я в 21» и поделилась в соцсети архивными фото. Об этом сообщает Газета.Ru.

Так, телеведущая показала подписчикам, как выглядела в 21 год. На снимках Ксения Собчак предстала в самых разных образах. На одном из фото она была в кремовом топе, ярко-розовой атласной юбке и бежевой куртке с вышивкой и в солнцезащитных очках, на другом фото – в ярком зеленом платье, а на одном из снимков – в шапке и меховой накидке.

«Флешмоб #21год погрузил в воспоминания. Как говорится, жизнь прожить — не поле перейти», — подписала пост журналистка.

Подписчики оценили архивные фото Ксении Собчак и оставили восторженные комментарии.

«Ксюша, ты икона того времени», «Она создавала стиль», «Молодая и прекрасная», «Всегда по моде и на стиле», — написали пользователи Сети.

Ранее мы писали о том, что телеведущий Андрей Малахов показал архивное фото с моделью Ириной Шейк. Журналист признался, что оно было сделано 10 лет назад.