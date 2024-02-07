«Сидели и вспоминали ее детство в Еманжелинске»: Малахов показал архивное фото с Ириной Шейк

Телеведущий Андрей Малахов в личном Telegram-канале опубликовал архивное фото с известной моделью Ириной Шейк. Журналист признался, что оно было сделано 10 лет назад.

Последние годы звезда подиума предпочитает не приезжать в Россию, но раньше ее часто можно было увидеть не только в Москве, но и в других городах страны. Так, в 2014 году Ирина прибыла в Сочи ради Олимпиады. На открытии игр она несла табличку российской команды. Об этом напомнил Малахов, который тесно общался с моделью в то время.

«На фото я с Ириной Шайхлисламовой (в народе Шейк), которая несла на открытии XXII Зимних Олимпийских игр табличку нашей команды под крики стадиона: «Go Russia!», «Нас не догонят!». Вечером того дня сидели в Bosco Cafе в Сочи и вспоминали ее детство в Еманжелинске и мое в Апатитах», - поделился воспоминаниями Андрей.

Пост журналист также дополнил снимком с Ириной, сделанным во время встречи в Сочи.