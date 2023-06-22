«Она совсем плоха»: звезда «Сватов» Кравченко едва держится на ногах из-за проблем с алкоголем

В начале 2023 года Татьяна Кравченко угодила в крупный скандал. Тогда по Сети распространился слух о проблемах с алкоголем у звезды «Сватов». Актриса резко отреагировала на подобные сообщения и пригрозила судом обидчикам. Однако спустя время разговоры об алкоголизме Кравченко вновь возобновились.

На связь с Telegram-каналом «НЕБОЖЕНА» вышел инсайдер и поделился информацией об артистке. Источник не стал раскрывать имя, но рассекретил свой пол. Осведомителем оказалась представительница прекрасного пола. Незнакомка сообщила, что на днях она вместе с Татьяной совершила поездку на поезде из Санкт-Петербурга в Москву. По словам женщины, всю дорогу звезда «Сватов» находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ситуация была настолько серьезной, что знаменитость не могла самостоятельно передвигаться, поэтому ей потребовалась помощь окружающих.

«Когда я зашла в туалет, то увидела ее, сидящую на унитазе, пьяную в дугу. Она забыла закрыть дверь. Она совсем плоха», — заявила незнакомка.

Отметим, что сама Кравченко пока никак не реагировала на новые обвинения в свой адрес.

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