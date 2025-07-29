«Она сошла с ума, когда узнала об этом»: жена любовника Полины Дибровой находится в тяжелом состоянии

Телеведущий Дмитрий Дибров разводится с молодой женой из-за появившегося в ее жизни нового мужчины. Громкая история набирает обороты: выяснилось, что супруга любовника Полины Дибровой находится в тяжелом состоянии из-за всплывшей информации. Об этом Kp.ru рассказали в окружении звездной пары.

29 июля в СМИ появилась новость о том, что Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака и находятся на грани развода. Друг семьи рассказал, что у 36-летней модели появился другой мужчина. Как оказалось, новый избранник супруги артиста женат, у него шестеро детей. Более того, он является другом семьи. По словам источника из окружения Дибровых, пара долгое время скрывала роман, однако информация об этом все же всплыла.

Сообщается, что жена любовника Полины Дибровой тяжело переживает новость об измене мужа и буквально «сошла с ума». 65-летний Дмитрий Дибров же поначалу также не знал о тайной связи супруги, но теперь она стала достоянием общественности. Как отреагировал на эту новость шоумен, пока не известно, но, как уточняется, инициатором разрыва стала модель.

«Он буквально увел Полину из семьи. А жена этого человека находится в очень тяжелом состоянии. Когда она об этом узнала, то практически сошла с ума. Какое-то время Дмитрий тоже ни о чем не догадывался, а потом ему все же рассказали», — рассказали в окружении Дибровых.

Напомним, экс-ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?» познакомился с будущей женой на конкурсе красоты в Ростове-на-Дону. На тот момент ей было 17 лет. Пара поженилась в 2009 году, у них трое детей.

Примечательно, что в одном из интервью Дмитрий Дибров не исключил, что молодая супруга может ему изменить.

«Роман Полины с другим мужчиной может случиться. И я, конечно, это допускаю. Нравится ли это мне? Нет, конечно», — отмечал артист.

Ранее жена Дмитрия Диброва сделала заявление после слухов о разводе с мужем из-за любовника: «Мы не расстались».