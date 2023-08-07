«Она собиралась жить»: Юркин раскрыл подробности разговора с Мирошниченко перед смертью

Актриса Ирина Мирошниченко осознавала приближение смерти, но не верила в конец. Об этом рассказал культурный деятель Борис Юркин, который привел подробности их последнего разговора.

По его словам, смерть не входила в планы артистки. Она собиралась справиться с новой ролью.

«Она не верила, что приближается конец… Она собиралась жить», - сообщил Юркин. Его слова приводит Пятый канал.

Юркин назвал неожиданным уход актрисы и добавил, что в театре Мирошниченко получала самые трудные роли. Ее задействовали во всех чеховских постановках. Дело в том, что глубина ее натуры и характера, мастерство как актрисы позволяло справляться с ролью.

«Она была, она есть и она будет», - заключил Юркин.

Ранее сообщалось, что Мирошниченко две недели лечилась в частной клинике, но оттуда ее перевели в государственную. Однако врачи не смогли ничего сделать – уже развивался сепсис. Поэтому она несколько дней провела в реанимации и умерла. Актрисе был 81 год.