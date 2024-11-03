«Она со мной не здоровается»: Алина Загитова раскрыла правду об отношениях с Евгенией Медведевой

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала об отношениях с Евгенией Медведевой. В беседе с Надеждой Стрелец для ее YouTube-канала фигуристка заявила, что бывшая соперница с ней не здоровается.

По словам Алины Загитовой, на данный момент у нее нет «никаких» отношений с Евгенией Медведевой. Более того, фигуристка призналась, что экс-соперница даже с ней здоровается.

«Обидно. Но я уже привыкла. <…> Нас подружила Рита Мамун, после Олимпиады мы долгое время не общались, и на Олимпийских играх в Пекине, которые прошли в 2022 году. <…> И вроде как у нас отношения наладились. Потом в какой-то момент в Москве еще пообщались, а потом все — непонятно из-за чего. Ни ссоры, ничего не было», — поделилась Алина Загитова.

Спортсменка предположила, что у Евгении Медведевой остались неприятные воспоминания, связанные с ней, поэтому она не желает общаться.

«Может быть, я напоминаю ей о чем-то плохом. Мне это непонятно, потому что меня родители всегда воспитывали так: как ты хочешь, чтобы человек относился к тебе, так сам относись к нему», — высказалась фигуристка.

Знаменитость отметила, что раньше переживала по этому поводу, но теперь относится к решению соперницы спокойно. При этом Алина Загитова призналась, что всегда хотела дружить с Евгенией Медведевой.

«Даже интервью, которое я давала и говорила, что мы подруги, я говорила искренне. Я всегда говорю искренне, я никогда не буду юлить, лучше я промолчу. Мне всегда хотелось дружить с ней», — заявила спортсменка.

Напомним, обе фигуристки принимали участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Тогда Алина Загитова выиграла золото, а Евгения Медведева взяла серебро. Также недавно стало известно, что Евгения Медведева заменит Алину Загитову на посту ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале, которое в этом году вернется в эфир после двухлетнего перерыва.

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