Соперницы не только на льду, но и в жизни: модная битва Алины Загитовой и Евгении Медведевой

«С другой стороны, когда над её образом работают телевизионные стилисты, появляется шанс увидеть Алину в более элегантных и продуманных нарядах. Но и здесь не всегда удаётся добиться полной органичности - некоторые образы, хотя и эффектные, смотрятся слишком нарочитыми. Тем не менее для своих поклонников Загитова остаётся той самой «девушкой из соседнего двора», которая легко сливается с тысячами девчонок на улицах наших городов, не теряя милой и очаровательной харизмы. Одним из самых запоминающихся образов Алины Загитовой во время серии Гран-при стал её выход в красном пальто на этапе в Казани. Длинное объёмное пальто ярко-красного цвета подчёркивало её аристократичную внешность и добавляло образу величественности. Волосы Алины, уложенные в мягкие волны, гармонично сочетались с её алыми губами, а скрывавшийся под пальто розовый костюм с перьями на манжетах только усиливал впечатление утончённой элегантности. Этот образ, безусловно, стал одним из фаворитов среди поклонников спортсменки, ведь красный цвет идеально дополняет природную яркость Загитовой», — считает Наз.