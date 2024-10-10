Соперницы не только на льду, но и в жизни: модная битва Алины Загитовой и Евгении Медведевой
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Евгения Медведева и Алина Загитова — две легенды фигурного катания, которые еще совсем недавно боролись за мировые титулы. Они отличаются внешностью, характером и стилем, но у них есть и кое-что общее: фигуристки пробовали себя в роли телеведущих «Ледникового периода». После того, как Медведева сменила Загитову на этом посту, мы решили провести модную битву и выяснить, кто из двух чемпионок является настоящей иконой стиля. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» дизайнер Наз Маер назвал фаворитку в модном поединке.
«Стиль Алины Загитовой отражает её возраст, немного наивный и непринуждённый, что придаёт образам очаровательную свежесть. Девушка не боится ярких цветов и позитивных принтов, что делает наряды жизнерадостными и наивными. Элементы спортивного стиля неизменно сопровождают её и в повседневной жизни: кроссовки, куртки и удобные джинсы часто мелькают в гардеробе Алины. Однако, когда дело доходит до модных трендов, создаётся впечатление, что Загитова ещё не совсем углубилась в эту сферу. Это проявляется в её несколько старомодных нарядах», — высказался дизайнер.
Наз Маер
Дизайнер
«С другой стороны, когда над её образом работают телевизионные стилисты, появляется шанс увидеть Алину в более элегантных и продуманных нарядах. Но и здесь не всегда удаётся добиться полной органичности - некоторые образы, хотя и эффектные, смотрятся слишком нарочитыми. Тем не менее для своих поклонников Загитова остаётся той самой «девушкой из соседнего двора», которая легко сливается с тысячами девчонок на улицах наших городов, не теряя милой и очаровательной харизмы. Одним из самых запоминающихся образов Алины Загитовой во время серии Гран-при стал её выход в красном пальто на этапе в Казани. Длинное объёмное пальто ярко-красного цвета подчёркивало её аристократичную внешность и добавляло образу величественности. Волосы Алины, уложенные в мягкие волны, гармонично сочетались с её алыми губами, а скрывавшийся под пальто розовый костюм с перьями на манжетах только усиливал впечатление утончённой элегантности. Этот образ, безусловно, стал одним из фаворитов среди поклонников спортсменки, ведь красный цвет идеально дополняет природную яркость Загитовой», — считает Наз.
Наз Маер
Дизайнер
«Стиль Евгении Медведевой претерпел заметные изменения с момента её появления на большой арене фигурного катания. Еще недавно спортсменка предпочитала более откровенные наряды, которые подчеркивали её фигуру и привлекали внимание публики. Эти образы часто не соответствовали актуальным модным тенденциям, но создавали эффектный визуальный акцент, который помогал ей выделяться на фоне соперниц. Однако со временем стиль Медведевой стал более зрелым и скромным. Она начала отказываться от чрезмерной откровенности в пользу элегантности и утонченности. В её гардеробе в большом количестве появились пиджаки свободного кроя, внешний вид стал более уверенным и строгим», — высказался эксперт.
Наз Маер
Дизайнер
«Несмотря на стремление к сдержанности, Евгения не может себе отказать в спортивных элементах в повседневной жизни. Спортивные вещи гармонично соседствуют с более классическими элементами. Это делает её образы удобными и практичными, что особенно актуально для активного образа жизни фигуристки. Тем не менее, стоит отметить, что стиль Медведевой не является ультрамодным. Она выбирает более классические и вневременные вещи, которые не слишком ярко выделяются на фоне современных модных тенденций», — резюмировал дизайнер.
Наз Маер
Дизайнер
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что сегодня победила дружба. Евгения Медведева и Алина Загитова явно не стремятся к званию иконы стиля — для обеих девушек это не является приоритетом. Их основная цель — это спортивные достижения и профессиональный рост и это, безусловно, отражается в их образах. Стиль каждой из них можно охарактеризовать как отражение внутреннего мира и личных предпочтений, а не как результат стремления к постоянному вниманию со стороны модных критиков и публики. Обе фигуристки делают выбор в пользу удобства и практичности, что позволяет им сосредоточиться на тренировках и соревнованиях.