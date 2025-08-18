«Она смеет тыкать в нос тем, кто всю жизнь пахал»: Яна Поплавская осудила Ирину Роднину за слова о пенсии в РФ

Яна Поплавская возмутилась высказыванием Ирины Родниной, пристыдившей россиян, которые жалуются на маленькую пенсию. В своем Telegram-канале актриса резко осудила депутата, имеющую привилегии и не знающую о проблемах граждан РФ, и призвала исключить ее из Госдумы.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ирина Роднина считает, что в стране и так «достаточно льгот и послаблений» для пенсионеров. 75-летняя олимпийская чемпионка обратила внимание на то, что граждане должны сами создавать условия для достойного существования, и низкие пенсии — не заслуга государства.

«Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», — заявила Ирина Роднина.

Высказывание спортсменки привлекло внимание Яны Поплавской, которая возмутилась, что люди, работающие «от звона до звонка», не должны «рассчитывать на государство». Артистка отметила, что Ирина Роднина, как и другие депутаты, фактически живут на налоги простых граждан. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» вступилась за россиян, которые вынуждены выживать на маленькие пенсии, в то время как политики даже не задумываются об их проблемах.

«Извините, на чьи налоги получают зарплату депутаты? <…> Понимаю, что у одних жемчуг мелкий и икра не слишком черная, и когда ты сидишь на зарплате депутата Государственной Думы и находишься на полном обеспечении, тебя вопросы пенсии не волнуют НИКАК. <…> И она смеет тыкать в нос россиянам за то, что они недовольны маленькой пенсией. <…> Она это говорит тем, кто всю жизнь пахал за эту пенсию, порой очень тяжелым трудом!» — возмутилась Яна Поплавская.

Актриса уверена: Ирина Роднина не заслуживает работать в Госдуме. Яна Поплавская предложила олимпийской чемпионке пожить на маленькую пенсию, но засомневалась, что с ее статусом это произойдет.

«Депутата Роднину давно нужно досрочно исключить из состава Госдумы, лишив за антинародные высказывания депутатских привилегий, и заставить жить на ту самую пенсию. <…> Пусть попробует жить на 20 тысяч рублей в месяц. Ну на 30 «олимпийских». И желательно в московском районе Бирюлево, о котором она так презрительно отзывалась», — заключила артистка.

Ранее Ирина Роднина заявила, что получает пенсию размером менее 30 тыс. рублей. Депутат считает, что нее пенсия «нормального российского человека».