«Она сказала правду»: третий муж Аллы Пугачевой Болдин оценил интервью артистки

Третий по счету бывший муж Аллы Пугачевой, концертный директор Евгений Болдин назвал критикующих ее интервью Екатерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ) слабыми духом людьми. Он заверил, что исполнительница хита «Мадам Брошкина» не сказала «ни одного неправильного слова».

«Она сказала правду. Я все это знал и так... Ни одного неправильного слова, ни одной неправильной темы. Все четко. Как было, так и есть — ведь я участник всего этого жизненного процесса», - разоткровенничался Болдин в беседе с Telegram-каналом Daily Storm.

Он назвал интервью Пугачевой хорошим и четким. При этом, по мнению экс-супруга артистки, высказывающие свою озлобленность, просто не слушали, что говорила Алла Борисовна.

«Кто критикует и обвиняет в неискренности — это слабые духом люди. И стоит ли обращать внимание! Это было, есть и будет — но все проходит», - сказал Болдин.

Напомним, Пугачева внезапно заявила, что только два из ее пяти браков были «настоящими»: с первым мужем Миколасом Орбакасом, от которого она родила дочь Кристину Орбакайте, и с шоуменом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). По словам Пугачевой браки с Болдиным, Александром Стефановичем и Филиппом Киркоровым были фиктивными, ради «помощи другу».

Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что Пугачева жила на деньги Киркорова, так как он зарабатывал гораздо больше нее. В период их брака, который длился 11 лет, певица ни разу не ездила на гастроли. При этом Киркоров за девять месяцев успевал сделать девять гастрольных туров.

*Признаны иностранными агентами на территории России