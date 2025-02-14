«Она сказала да!»: звезда «Чай вдвоем» Денис Клявер снова женился

Певец Денис Клявер на протяжении 15 лет счастлив в браке с женой Ириной, родившей ему сына Даниэля. Супруги решили отметить годовщину свадьбы на отдыхе и устроили небольшой праздник за границей. Для романтичного события Ирина надела кружевное облегающее белое платье в стиле бохо. Денис нарядился в рубашку и брюки в тон образу жены.

Супруги сделали атмосферные фото на морском берегу. Они снялись на фоне уходящего солнца. На одном кадре Денис и Ирина целуются, а на другом — музыкант встал на колено и преподнес жене кольцо.

«Она сказала Да! В этом году нашей свадьбе 15 лет. Было ярко, но давно. Решили обновить ощущения», — пояснил Денис на своей страничке в социальных сетях.

Солист дуэта «Чай вдвоем» отметил, что новое предложение прошло успешно. Он признался в бесконечной любви супруге.

По словам жены артиста, она очень волновалась в этот день. Ирина не ожидала, что будет испытывать такие сильные эмоции и плакать. Избранница певца поблагодарила его за любовь и понимание.

Первой супругой звезды была танцовщица из балета Михаила Шуфутинского Елена Шестакова. Их брак продлился недолго, и в 2001 году Клявер женился на бывшей танцовщице Лаймы Вайкуле Юлии. У них есть общий сын Тимофей. В 2010 году Денис оформил отношения с юристом Ириной. Также артист признал факт отцовства дочери Евы Польны Эвелин.

В одном из интервью Клявер назвал дочь от Евы Польны уникальной. Артист заявил, что девушка отличается от других людей особым талантом.