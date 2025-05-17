«Она сегодня — номер один на сцене»: кто займет место Аллы Пугачевой на российской эстраде

Алла Пугачева потеряла свой авторитет на российской эстраде после отъезда из страны. В беседе с Ura.ru Сергей Соседов раскрыл, кто теперь может занять место певицы на сцене.

По мнению музыкального критика, на смену уехавшей из России Алле Пугачевой на сцене может прийти Елена Ваенга, которая с аншлагами выступает с концертами по стране.

«Я считаю, что роль лидера может занять Лена Ваенга. Она сегодня — номер один на сцене, на мой взгляд. Лена находится в плотном гастрольном графике. У нее без конца концерты с аншлагами по всей стране. Два дня в Кремле она недавно пела: зал был забит под завязку», — заявил Сергей Соседов.

Журналист считает, что исполнительница хита «Аэропорт» полностью отдает себя сцене и работает не хуже, чем Алла Пугачева в свое время.

«Лена работает живьем: у нее в этом концерте ни одной фонограммы „плюсовой“ не было. Программа разнообразная: и этно, и романсы, и военные песни… <…> При этом она не только пела, там еще и театрализация какая! Она действительно чем-то похожа на ту Пугачеву…» — отметил телеведущий.

Более того, Сергей Соседов уверен: в чем-то Елена Ваенга даже превосходит эмигрировавшую артистку.

«Пугачева никогда не пела в одном концерты романсы, этнику… Романсы она вообще крайне редко исполняла, военную лирику — тоже. А у Ваенги все это есть. У нее все разнообразно. А как она общается с публикой! С юмором, не тупо… Сейчас мало кто из певцов так общается с залом», — высказался критик.

В заключение член жюри шоу «Суперстар!» на НТВ резюмировал: «Понятно, что никто и никого не может заменить. У каждого — свое место, но лидер сейчас — это Ваенга. По совокупности параметров я ей равных не вижу».

Ранее Сергей Соседов назвал имена артистов, которым пора уйти с российской сцены: «Это звезды, чьи песенки спеты».