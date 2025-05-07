«Через постель?»: невеста Лепса объявила об участии в шоу и нарвалась на критику

Молодая невеста певца Григория Лепса похвасталась, что будет участвовать в реалити-шоу и нарвалась на критику. 19-летнюю Аврору Кибу обвинили в погоне за славой.

Студента обрела популярность после того, как Лепс открыто объявил об отношениях с ней. Сначала поклонники думали, что мужчина просто пиарит молодую блогершу. Но потом влюбленные заговорили о свадьбе.

Сейчас Аврора посещает светские мероприятия даже без Григория и с радостью позирует фотографам. А недавно она объявила о том, что стала участницей реалити-шоу. Она объявила, что зрителей ждет «загадочный проект, полный сюрпризов».

Многие подписчики Кибы не оценили ее рвение на телеэкраны и обвинили в погоне за славой. Они считают, что Аврора хочет быть популярной за счет певца и использует его.

«Публике интересны люди, которые добились всего сами», «Очередную вытащили на сцену. Где дети с талантом, но без связей?», «Переделанная и посредственная. Просто молодость, ничего особенного», «Через постель к славе? Мы это уже видели» – пишут в комментариях.

Напомним, что в проекте Аврора будет сниматься вместе с Денисом Власенко, Леоном Кемстачем, Натальей Рудовой и другими звездами.

Ранее мы писали о том, что певец SHAMAN и Екатерина Мизулина сходили на двойное свидание с Лепсом и Авророй.