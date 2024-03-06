«Она считает себя нормальной артисткой?»: Сергей Соседов раскритиковал Примадонну за оскорбление Стаса Михайлова

Певица Алла Пугачева наделала много шума, записав оскорбительное видеообращение к Стасу Михайлову. Примадонна обозвала певца бранным словом. Музыкальный критики Сергей Соседов прокомментировал «Ридусу» поступок исполнительницы и усомнился в ее нормальности.

Пугачева, после того как выругалась в адрес Михайлова, заявила, что нормальные люди не вернуться в Россию из-за рубежа. Соседов же, в свою очередь, усомнился в нормальности самой Примадонны, которая, по его словам, уже не блещет, как раньше.

«Она считает себя нормальной артисткой? Ради бога, это ее римское право! Выступления старперов, чьи звездные часы давно позади – это просто смешно и абсурдно», — высказался музыкальный критик.

Ранее на тему видеообращения Пугачевой высказался депутат Государственной думы Виталий Милонов. По словам народного избранника, певица поставила на себе крест, позволив так отозваться о своем коллеге по цеху.