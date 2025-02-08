«Она сбитый летчик»: Прохор Шаляпин назвал себя популярнее Ирины Дубцовой

Певец и блогер Прохор Шаляпин обрушился с критикой на коллегу по сцене Ирину Дубцову. Он назвал себя более популярным и значимым для российского шоу-бизнеса.

«Я считаю себя более известным на сегодняшний день, более востребованным, чем Дубцова. Можно бесконечно петь красивые песни, но если они вчерашнего дня, эти песни, то это песни вчерашнего дня. Эстрадные песни такие же одноразовые. Это фуфло, которое выходит из моды», - заявил Шаляпин в шоу «Сплетница».

Он также выразил уверенность, что песни Ирины Дубцовой уже никто не слушает, да и классикой они никогда не станут.

«Дубцова на сегодняшний день сбитый летчик. Она обо мне нелицеприятно говорила. Я о ней всегда старался только хорошо, но не сегодня. А с чего задирать нос?» — заявил Прохор.

Известно, что артисты дружили с детства, но в 2011 году поссорились и с тех пор не общаются. По словам Шаляпина, причиной конфликта стали похороны отца Дубцовой, которые он не смог посетить. В итоге певица обиделась на друга детства.

«У меня не было денег на цветы, никаких денег у меня не было. Еще и похороны. И вот я не поехал… Ира очень обиделась. И мы с тех пор собственно и не общаемся», — признавался артист.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что боится однажды увидеть себя мужчиной-скуфом. Он отметил, что каждый волен проживать свою жизнь так, как ему комфортно, но рекомендовал лучше ориентироваться на него и основателя Telegram Павла Дурова.