«Она сама как-то воспряла»: Стас Пьеха рассказал о состоянии его бабушки Эдиты Пьехи

Певец Стас Пьеха рассказал о самочувствии знаменитой бабушки, народной артистки Эдиты Пьехи, которая уже много лет не выходит на сцену и ведет закрытый образ жизни.

«Мне нравится, как она сейчас живет. Мы и здоровье ее поправили, и она сама как-то воспряла. Очень вдохновляюсь от нашего общения, разговоров. У меня есть милая фотка, как она сидит на солнышке, с котиком, греется в солнечных лучах», - разоткровенничался певец в интервью Газете.Ru.

Стас заверил, что 88-летняя Эдита Станиславовна получает удовлетворение от жизни и общения с родственниками.

«Мне кажется, сейчас она проживает хороший период», — заявил Пьеха.

Ранее певица Илона Броневицкая рассказала, что ее мать Эдита Пьеха живет в уединенном месте под Санкт-Петербургом, а ее здоровье соответствует преклонному возрасту.

Сообщалось также, что Эдита Пьеха начала кататься на велосипеде после перенесенной в 2018 году операции на коленном суставе.