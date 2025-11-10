Илона Броневицкая рассказала, как сейчас себя чувствует Эдита Пьеха

Завершившая концертную деятельность народная артистка СССР Эдита Пьеха живет в уединенном месте под Санкт-Петербургом. Ее дочь, певица Илона Броневицкая рассказала, как сейчас себя чувствует исполнительница.

Как пояснила Броневицкая, здоровье Эдиты Станиславовны соответствует ее возрасту.

«Мы виделись с ней два дня назад, она передала всем привет. Она ходит, поддерживает беседу, живет у себя дома в лесу. Она в последнее время меня радует, шутит, ведь у нее чувство юмора хорошее», — рассказала певица в шоу «Звезды сошлись».

В 2021 году исполнительница хита «Город детства» объявила о завершении концертной деятельности из-за проблем со здоровьем. Звезда советской эстрады живет в загородном доме под Санкт-Петербургом и общается преимущественно с родственниками. Артистка также активно занимается своим здоровьем.

Недавно мы писали, что Эдита Пьеха начала кататься на велосипеде после перенесенной в 2018 году операции на коленном суставе.