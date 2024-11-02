«Она с такими ушами»: Лазарев высказался о Кудрявцевой в образе эльфийской принцессы
© Zilber Mihail/East News
Телеведущая Лера Кудрявцева перевоплотилась в эльфийскую принцессу. 53-летняя звезда показала себя в соцсетях с длинными белыми волосами, острыми ушами и в украшениях.
Знаменитость примерила необычный образ для съемок музыкально-развлекательного проекта НТВ. В Сети опубликовали отрывок, где понятно, что Кудрявцева будет одним из членов жюри.
Вместе с ней участвуют Тимур Батрутдинов, Сергей Лазарев, Марк Тишман, Люся Чеботина и Мари Краймбрери.
Бывший возлюбленный Леры и ее коллега Сергей Лазарев сравнил ее с эльфийской принцессой. Она была в струящемся белом наряде в пол, с косичками на голове. Изюминкой образа стали острые длинные уши.
«Она с такими ушами разгадает всех аватаров. Сразу ясно, что зрит в корень», — с иронией отметил певец.
После телеведущая опубликовала видео с подготовки к съемкам. Она позировала в образе эльфийки. Пока стилисты готовили ее к выходу на сцену, Кудрявцева что-то жевала, но не стала комментировать происходящее.
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