«Она с такими ушами»: Лазарев высказался о Кудрявцевой в образе эльфийской принцессы

Телеведущая Лера Кудрявцева перевоплотилась в эльфийскую принцессу. 53-летняя звезда показала себя в соцсетях с длинными белыми волосами, острыми ушами и в украшениях.

Знаменитость примерила необычный образ для съемок музыкально-развлекательного проекта НТВ. В Сети опубликовали отрывок, где понятно, что Кудрявцева будет одним из членов жюри.

Вместе с ней участвуют Тимур Батрутдинов, Сергей Лазарев, Марк Тишман, Люся Чеботина и Мари Краймбрери.