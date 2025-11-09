«Она с собачками поласковее бывает»: Ирине Дубцовой предрекли скорое расставание с новым возлюбленным

Певица Ирина Дубцова вновь счастлива в личной жизни. Исполнительница хита «О нем» рассекретила отношения с 39-летним Иваном Петренко, однако знакомые пары предрекли им скорое расставание.

Как пишет Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на источник из окружения Дубцовой, Петренко чувствует себя рядом с ней некомфортно.

«Когда Ира общается с Иваном, неловко рядом находиться. Постоянно кажется, что он от испуга под стол спрячется. Она с собачками поласковее бывает. Нормальный мужчина не будет долго терпеть такое обращение», - сказал собеседник канала.

Он предположил, что Петренко долго не задержится, даже если у него есть какой-то свой бизнес-интерес.

Ранее сообщалось, что новый избранник Дубцовой бизнесмен, однако его доходы значительно ниже, чем у певицы. Его основная компания «Паезе Косметик Рус» за 2024 год принесла прибыль в 4,8 миллиона рублей. Еще одна организация заработала всего 195 тысяч рублей, а «Филингер бьюти корпорейшн» и вовсе оказалась в убытке на 146 тысяч.