«Она ругала меня»: Паулс рассказал, как Пугачева разгромила его за песню «Миллион алых роз»

Певица Алла Пугачева разгромила композитора Раймонда Паулса за песню «Миллион алых роз». Как признался сам музыкант, когда артистка услышала мелодию, она ей совершенно не понравилась. Поэтому Примадонна крайне удивилась, когда композиция стала хитом.

За свою карьеру Алла Борисовна исполнила немало песен, которые люди знают и поют до сих пор. А ее визитной карточкой является трек, написанный Паулсом и поэтом Андреем Вознесенским. Его певица всегда исполняла вместе со зрительным залом, хотя такого успеха могло и не быть. Выяснилось, что изначально Пугачевой настолько не понравилась композиция, что она заставляла несколько раз ее переделывать.

«Алле песня не понравилась, она ругала меня: «Что ты мне подсунул?» Потом она была очень удивлена, что «Миллион алых роз» пользуется таким успехом, причем не только в Советском Союзе, но и за границей», - рассказал Раймонд Паулс изданию aif.ru.

При написании песни композитор учитывал все пожелания Пугачевой, так как она, по его словам, всегда была творческим человеком. Впрочем, певица все равно, даже уже исполняя «Миллион алых роз», не понимала, что в ней особенного.

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