«Она раздиралась между любимыми детьми»: Игорь Верник рассказал о Евгении Добровольской на прощании с актрисой

14 января в Москве состоялась церемония прощания с актрисой Евгенией Добровольской, которая ушла из жизни в 60 лет. В МХТ им. А.П. Чехова, где артистка прослужила более 30 лет, собрались ее близкие, друзья, коллеги и поклонники. Также на панихиде появились актеры Игорь Верник и Юрий Стоянов, которые поделились воспоминаниями о коллеге. Об этом пишет «Жизнь».

На Основной сцене Московского художественного театра им. А.П. Чехова состоялась церемония прощания с Евгенией Добровольской, которой не стало 10 января после продолжительной болезни. На гражданскую панихиду приехали многие артисты, среди которых оказались Игорь Верник и Юрий Стоянов.

Выступая с речью, звезда сатирической программы «Городок» рассказал о «невероятном профессионализме» и «требовательности к партнерам» Евгении Добровольской, из-за чего многим было непросто с ней работать. При этом сам артист считает, что актрису «не любили ленивые и бездарные».

Игорь Верник в своей речи выделил талант Евгении Добровольской и отметил, что она «родилась актрисой», а это «бывает редко». Артист добавил, что коллега также была прекрасной матерью, стараясь уделять детям как можно больше внимания.

«Она рассказывала об их успехах, раздиралась между всеми своими любимыми детьми, чтобы быть с каждым, чтобы помочь каждому», — рассказал Игорь Верник.

Актер также выразил сожаление о том, что ушедшая артистка «не сыграла тех ролей, которые могла и должна была сыграть». В заключение Игорь Верник назвал Евгению Добровольскую «великой актрисой», удалился со сцены и обнял ее детей.

Напомним, Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. По предварительной информации, причиной стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне онкологии, с которой актриса боролась последний год.

Ранее сообщалось о том, что Константин Хабенский выступил с речью на прощании с Евгенией Добровольской. Актер заявил, что страдания коллеги остались позади.