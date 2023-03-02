Она «пыхтит и старается»: Влад Топалов страдает с Региной Тодоренко

Блогер Лена Миро пришла в ужас от странной позы актрисы Регины Тодоренко, в которой та пребывает дома. Она решила, что супруг певец Влад Топалов страдает рядом и замучен идеями жены – поэтому артист так полюбил одиночество и тишину.

«Пыхтит. Старается. Непонятно, где сплелись руки, а где – ноги», - описала позу Тодоренко Миро.

Она засомневалась, что это может помочь родам, как утверждает жена Топалова.

Миро стала рассуждать, «какими талантами наделена Регина», но решила, что лучше не задаваться этим вопросом. Миро обратила внимание на другое – «с каким упорством Тодоренко радует своих зрителей». Актриса не замечает критику в свой адрес и «поднимает рейтинги».

Блогер отметила, что «пока Регина пыхтела в позе, Топалов наигрывал мелодии на гитаре». Писательница считает, что в такой ситуации «любовь Топалова к одиночеству очень даже можно понять».

«А тебе-то уже под 40! Вот как тут не полюбить тишину?» - заключила Миро.

Ранее блогер уже писала, что Топалов давно готов развестись с Тодоренко.