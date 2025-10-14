«Она просто старовер»: Ида Галич пожаловалась на игнорирование Ксении Собчак в Telegram

Блогерша Ида Галич назвала телеведущую Ксению Собчак старовером из-за того, что она использует WhatsApp* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) вместо Telegram. По словам артистки, из-за этого страдает оперативность.

В личном Telegram-канале Ида пожаловалась на коллег, которые могут игнорировать ее сообщения несколько дней. Она призналась, что есть лишь единицы звезд, которые сразу отвечают в Сети.

«Лолита сразу может ответить, если доступна, Собчак Ксюша, если ты пишешь не в тг (она просто старовер - сидит в основном в WhatsApp*), Яна Рудковская тоже быстро реагирует и наши… молодежь. Можно ждать ответа по 14 миллионов дней. Клянусь. Я вам что шутка какая-то?» - поделилась Галич.

По мнению телеведущей, молодое поколение медленнее отвечает на сообщения из-за своей расслабленности. В комментариях же пользователи предположили, что сейчас слишком много информации, поэтому легко что-то пропустить в Сети.

