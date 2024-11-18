«Она продала все. У меня не было дороги назад»: Тина Канделаки сделала неожиданное заявление о матери

Телеведущая Тина Канделаки удивила неожиданным признанием о матери. В личном блоге журналистка поделилась своим архивным фото и раскрыла, почему переехала в Москву более 20 лет назад.

Один из подписчиков спросил у знаменитости в соцсети, какой она была в 22 года и какие у нее были цели в то время. В ответ Тина Канделаки опубликовала архивный снимок из своей юности и рассказала, что тогда у нее не было другого выхода, кроме как пытаться добиться успеха. Телеведущая также заявила, что приняла решение переехать в Москву только из-за матери.

«Я была человеком, который получил один единственный шанс. Я переехала в Москву только потому, что моя мама продала все. У меня не было дороги назад, и я не могла себе позволить лениться или не стараться добиться успеха», — поделилась Тина Канделаки.

Известно, что Эльвира Канделаки долгие годы работала в Тбилиси врачом-наркологом. Журналистка признавалась, что мать с детства была для нее кумиром. По словам Тины Канделаки, она всегда оставалась востребованной, хорошо зарабатывала и прекрасно выглядела.

Ранее сообщалось о том, что Тина Канделаки показала мать в молодости в ее день рождения.