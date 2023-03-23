«Она приносит плохое»: бывшие мужчины Екатерины Климовой катятся вниз и ведут себя неадекватно

Жизнь бывших мужчин актрисы Екатерины Климовой буквально рухнула после развода с ней. Ясновидящая Галина Янко объяснила, с чем связано, что они катятся вниз после отношений со знаменитостью.

Она отметила, что Климова родилась под планетой Солнце.

«Нельзя сказать, что она намеренно приносит плохое, но она, сама того не зная, уничтожает мужчин. Все мужчины, кто с ней живут, потом катятся вниз, ведут себя неадекватно», - заявила предсказательница.

Янко напомнила о разделении людей на вампиров и доноров и отнесла Климову к первой категории. Сама актриса уверена, что отдает, а не забирает.

Ясновидящая считает, что Климова «подзаряжается чужой энергией» и делает это «любя». Янко уверена, что актриса не будет с мужчинами, с которыми жила раньше. Впереди ее ждет встреча с новым человеком – он также станет «временным вариантом».

«Везенья в личной жизни ей все равно не выпадает», — заключила ясновидящая.

Ранее сообщалось, что бывшего мужа Климовой Гелу Месхи бросила баскетболистка. Причиной якобы стало пристрастие мужчины к алкоголю.