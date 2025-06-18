«Она пригодилась»: сбежавшая из России Рената Литвинова похвасталась квартирой в Париже на презентации фильма

Рената Литвинова презентовала в Лондоне свой фильм «Северный ветер» о фантастическом мире, где все время царит матриархат. Режиссер заявила, что сняла пророческое кино и затронула во время показа тему своего переезда во Францию.

Фильм был снят еще в 2020 году, но на широкий экран он вышел в 2021. «Северный ветер» — это пьеса Литвиновой, постановка которой шла на сцене МХТ имени Чехова с 2017 года. Однако Рената рассказывала Ксении Собчак, что сюжет экранизации будет отличаться от постановки. Режиссер даже думала изменить название, чтобы зрители не ассоциировали кино со спектаклем.

Во время показа фильма Литвинова затронула тему своего переезда во Францию. Рената рассказала, что приезжала к дочери в Париж, и у нее была там квартира, но не думала, что в дальнейшем навсегда покинет Россию. Ее слова приводит журнал «Зима».

«И, вот, я поняла, для чего мне в Париже квартира, — говорит Литвинова. — Наконец-то она пригодилась».

Режиссер покинула Россию в 2022 году, когда началась спецоперация на Украине. С тех пор она живет во Франции.

Ранее мы писали, что французские критики не обратили внимания на новый спектакль Литвиновой в Париже.