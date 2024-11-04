«Она предлагала жить шведской семьей»: Наталья Гвоздикова рассказала о борьбе за мужа с его любовницей

Звезда фильма «Большая перемена» Наталья Гвоздикова прожила в браке с актером Евгением Жариковым почти 40 лет. При этом артистка знала, что муж изменял ей, но закрывала глаза на других женщин и его внебрачных детей. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ актриса раскрыла правду об одной из любовниц супруга и ответила на слухи о том, что она заставила артиста остаться в семье.

По словам Натальи Гвоздиковой, она «всю жизнь доверяла» мужу и долгие годы не догадывалась о его неверности. Актриса также опровергла слухи о том, что ставила условия Евгению Жарикову, желая, чтобы он остался в семье.

«Обо мне очень много писали неправды. Я никаких условий не ставила. Получилось так… Я вообще не знала, что происходит у мужа за моей спиной. Всю жизнь я ему доверяла. Все было взаимно», — заявила Наталья Гвоздикова.

Артистка рассказала о любовнице супруга, журналистке Татьяне Секридовой, которая была вхожа в дом семьи. Наталья Гвоздикова призналась, что доверяла ей и не подозревала об их связи с Евгением Жариковым.

«Самое ужасное, что человек, с которой мой муж вошел в контакт, я ее хорошо знала», — высказалась актриса.

Спустя время Татьяна Секридова сама рассказала обо всем знаменитости и обратилась к ней с неожиданным предложением.

«Она даже замолвила такое словечко, что, может быть, мы будем жить шведской семьей», — рассказывала звезда «Большой перемены».

Наталья Гвоздикова предоставила мужу свободу выбора, и тот остался с актрисой. Несмотря ни на что, пара смогла преодолеть кризис, а артистка признавалась, что до сих пор любит супруга.

«После того, как я узнала правду, мы сели за стол и спокойно поговорили. Он мне все рассказал. Я его не держала за пиджак. Сказала ему: „У тебя есть свобода выбора“. По идее, я была склонна к тому, чтобы он ушел. Хотя я его любила и люблю до сих пор» — делилась знаменитость.

Ранее сообщалось о том, что Наталья Гвоздикова рассказала об эмиграции первого мужа и несостоявшихся романах.