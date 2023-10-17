Актриса Наталья Гвоздикова рассказала об эмиграции первого мужа и несостоявшихся романах

Звезда советского фильма «Большая перемена» Наталья Гвоздикова рассказала о своем первом муже, математике-кибернетике по имени Александр, от которого ушла к актеру Евгению Жарикову. По словам актрисы, она рано вышла замуж за человека, который никак не был связан с ее профессией, поэтому у них даже не было общих знакомых.

После начала романа с коллегой по сцене она решила уйти от мужа. Гвоздикова больше никогда не общалась с ним, но от знакомого узнала, что в настоящее время Александр живет в другой стране и имеет успешную карьеру в научной сфере.

Кроме того, Гвоздикова призналась, что во время съемок в «Большой перемене» актер Савелий Крамаров спросил у нее: «Наташа, а могла бы такая девушка, как вы, стать моей женой?». При этом актриса ответила утвердительно, но только если бы не была в тот момент замужем. Она подчеркнула, что романа между ними никогда не было.

Вместе с тем режиссер фильма Алексей Коренев делал актрисе недвусмысленные намеки об интимных отношениях. В отместку за отказ многие сцены с участием Гвоздиковой он вырезал, пишет Экспресс газета.

Ранее мы писали, что актриса и хореограф Алла Сигалова призналась, что ее сердце уже занято одним человеком. Звезда сериала «Балет» не стала раскрывать личность человека, к которому прониклась симпатией, однако отметила, что это было случайное знакомство. По словам Аллы Сигаловой, ей достаточно всего одного взгляда, чтобы полюбить, а потом это чувство может не проходить долгие годы.