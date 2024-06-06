«Она предала нас в трудную минуту»: Бородин призвал не жалеть актрису Лию Ахеджакову из-за возраста

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин высказался об актрисе Лии Ахеджаковой. По его мнению, ее не стоит жалеть из-за преклонного возраста, ведь она «представительница пятой колонны».

Активист считает, что главным преступлением звезды кинематографа является то, что она «предала» Россию. А за это, как утверждает Бородин, должны нести ответственность люди в любом возрасте. В интервью ИА Регнум он рассказал, что его команда ведет два уголовных дела, в которых фигурируют две женщины, одной из которых 85 лет, и она находится в СИЗО.

«Чем Ахеджакова отличается? Она предала нас в трудную минуту. Она желала победы украинским военным над Россией. У меня внутри все перевернуло», - заявил Бородин.

Глава ФПБК отметил, что не стал бы жалеть актрису, если бы она попала в колонию.

Напомним, что Лия Ахеджакова публично не поддержала СВО. Весной 2023 года она ушла из «Современника» после 50-ти лет службы.

Ранее Виталий Бородин предложил отправить Филиппа Киркорова, Ольгу Бузову и Диму Билана на Кавказ.