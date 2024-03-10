«Она появилась во время наших отношений с Тимати»: Алена Шишкова заявила об обиде на Анастасию Решетову

Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова в первом большом интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец рассказала об отношениях с артистом. По словам модели, сейчас она не общается с другой экс-возлюбленной рэпера Анастасией Решетовой, а с нынешней избранницей Тимати Валентиной Ивановой у нее сложились теплые отношения.

«С Настей мы не общаемся, и не общались особо. У нас была съемка для рекламы, но как-то так получилось, что не сложились прям хорошие отношения. А вот с Валей мы больше общаемся, у нас с ней налаженный контакт», — поделилась Алена Шишкова.

Кроме того, модель призналась, что Анастасия Решетова появилась еще тогда, когда они с Тимати были вместе. Поэтому Алена Шишкова не смогла отпустить обиду.

«Может быть, какая-то обида была на Настю, потому что она появилась еще во время наших отношений с Тимуром», — рассказала модель.

По словам Алены Шишковой, ее дочь Алиса от Тимати и сын рэпера и Анастасии Решетовой Ратмир прекрасно общаются друг с другом. Модель призналась, что тепло относится к мальчику.

«Я очень Ратика люблю, как братика Алисы. Они очень разные. Например, Ратмир не любит животных, Алиса — очень любит животных. Но при этом они как близнецы, их не расклеишь», — отметила бывшая возлюбленная Тимати.

Более того, Алена Шишкова поделилась, что у нее сохранились теплые отношения с матерью Тимати, Симоной Юнусовой.

Ранее сообщалось о том, что экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова ответила, есть ли у нее бойфренд.