«Она потеряла связь с реальностью»: певица Натали перед смертью мужа увлеклась экстрасенсами

Певица Натали, недавно потерявшая супруга Александра Рудина, перед его смертью начала увлекаться экстрасенсами. Об этом рассказала ее коллега Анна Калашникова. Она предположила, что именно из-за общения с «шарлатанами» исполнительница хита «О Боже, какой мужчина» не заметила, что ее муж пребывал в постковидной депрессии.

Свою любовь к эзотерике Натали никогда особо и не скрывала. Многие знали, что артистка порой отдавала немалые деньги, чтобы получить совет от опытного мага. С чародеями она советовалась по самым различным вопросам. В том числе просила помощи она и в личных делах. По словам Калашниковой, именно из-за экстрасенсов вокалистка в один момент стала закрытой и перестала часто появляться на людях – именно это для благополучия ей советовали колдуны.

При этом Анна усомнилась в том, что Натали обращалась к компетентным специалистам, ведь, если бы у них действительно были какие-то способности, они бы точно смогли предупредить клиентку о страшном. Однако они этого не сделали. Напротив, певица будто не замечала того, что творилось с ее мужем.

«Они так запудрили ей голову, что она потеряла связь с реальностью. <…> Но я действительно не понимаю, как Натали упустила эту ситуацию из-под контроля? У мужа была постковидная депрессия. Ему нужны были помощь, тепло и забота», - цитирует слова Калашниковой издание mk.ru.

Ранее Натали впервые вышла на связь после похорон мужа и призналась, что он как будто чувствовал, что вскоре должен умереть.